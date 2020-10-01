Краснодарский край на 500 млн рублей увеличил Фонд развития промышленности

Постановление о докапитализации Фонда развития промышленности было рассмотрено на очередной сессии Заксобрания Кубани. Фото: пресс-служба Краснодарского края.

Краснодарский край докапитализовал Фонд развития промышленности региона на 500 млн рублей. При этом предлагается увеличить количество предприятий, получивших поддержку в 2020 году. Постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие промышленности Краснодарского края» было рассмотрено на очередной сессии Законодательного собрания. Фонд, оказывающий помощь промышленным предприятиям Кубани, сегодня предлагает 12 программ финансирования.

Как подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, промышленность является одним из приоритетов в развитии экономики региона. Среди динамично развивающихся направлений глава края выделил АПК, промышленность, транспорт, ТЭК, санаторно-курортный комплекс.

– В экономике мы делаем ставку не только на агропромышленный комплекс, но и на промышленность, транспорт, курорты, на все, что сегодня выстрелило. И мы не ошиблись, когда создавали фонд микрофинансирования и развития промышленности. Мы сегодня докапитализируем его еще на 500 млн. рублей, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Фонд развития промышленности Краснодарского края был создан по распоряжению губернатора в 2018 году. За два с половиной года работы Фонд был докапитализирован до 2 миллиардов рублей. За это время организация выдала 80 займов на общую сумму в 1,6 млрд рублей.

Ранее в августе Вениамин Кондратьев подписал «антикризисный» план восстановления экономики региона, направленный на повышение занятости, рост доходов населения и развитие промышленности. В него вошли как антикризисные меры, разработанные для поддержки наиболее пострадавших от пандемии сфер, так и преференции для инвесторов, которые дадут старт новым производствам. Докапитализация Фонда развития промышленности стала одним из пунктов «антикризисного» плана. В этом году докапитализация составила 500 млн рублей, планируется, что еще на 500 млн рублей фонд будет увеличен в первой половине 2021 года. Всего в течение трех лет фонд планируется докапитализировать до 5 миллиардов рублей.