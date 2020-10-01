Армия Карабаха сбила азербайджанский вертолет

Минобороны Армении сообщило, что армия Карабаха сбила вертолет ВВС Азербайджана Фото: Александр КОЦ

Армия непризнанного Нагорного Карабаха сбила вертолет военно-воздушных сил Азербайджана, который упал на территории Ирана, сообщает министерстве обороны Армении в четверг, 1 октября.

- Подразделения Армии обороны Карабаха на южном участке линии соприкосновения недалеко от высоты Варазатумб сбили боевой вертолет противника. Он упал на территории Ирана.Минобороны Арцаха заявляет, что данный инцидент является непреднамеренным, - сообщили представители армянского военного ведомства на своей странице в социальной сети Facebook.

Министерство обороны уточнило, что в произошедшем нет никакого умысла, подобные случаи неизбежны, так как боевые действия ведутся у границ Ирана.

Напомним, что несколько дней назад армянская сторона также сообщала о сбитом в Карабахе азербайджанском военном вертолете. В свою очередь, минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что в ходе операции в тот день вертолеты вообще не использовались.