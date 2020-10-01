«Позвали помочь прокуратуре и ограбили»: Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества

Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последние годы преступники отказываются от взлома сейфов или хакерских операций, а просто обманывают доверчивых граждан, чтобы в последствии их ограбить. Зампреда правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью изданию «Известия» рассказал о новой схеме мошенничества.

Действую злоумышленники весьма хитро и просто: клиенту банка звонят неизвестные и сообщают, что прокуратура якобы ведет расследования в отношении сотрудников данной кредитной организации. Они отмечают, что правоохранителям «нужна помощь» клиента и просят оказать содействие.

На следующий день из «прокуратуры» перезванивают и говорят, что мошенники якобы почти смогли вывести деньги с вашего счета, а чтобы помешать им, следует перевести средства на «защищенный» счет. Далее уже по телефону даются инструкции, мошенник просит код смс-сообщения, чтобы подтвердить перевод, и средства уходят от своего законного владельца в неизвестном направлении.

Это разыгранная комбинация, а счет принадлежит мошенникам, но разговор ведется профессионально, на клиентов оказывают психологическое давление, поэтому они иногда поддаются, - рассказал Станислав Кузнецов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как обезопасить себя и не стать жертвой банковских мошенников. Ни в коем случае не называйте код из приходящих смс от банка, своих персональных данных или полных данных банковских карт.