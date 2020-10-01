В России хотят ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов

В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России могут снизить налог на доход для молодых предпринимателей, которые создали хотя бы пять рабочих мест. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее обращение он направил на имя лавы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Депутат добавил, что молодежь способна генерировать новые идеи и создавать перспективные бизнес-проекты и новые рабочие места, но для этого важно оказать им помощь. В частности, хорошим стимулом для открытия бизнеса могут стать налоговые льготы.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек», — приводит текст обращения RT.

Напомним, ранее в России был разработан законопроект о выдаче студенческого капитала в размере до 500 тысяч рублей. Согласно документу, для каждого студента при поступлении должен создаваться счет, на который будут начисляться средства на протяжении обучения, передает сайт argumenti.ru.