Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 8 945 Фото: REUTERS

За минувшие сутки еще 8 945 жителей России заразились коронавирусной инфекцией в 85 регионах государства. С начала пандемии общее количество инфицированных достигло отметки в 1 185 231 случай, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса в четверг, 1 октября.

Врачи также зафиксировали 169 летальных исходов от заболевания или осложнений после него. Выздоровели за один день 5 985 российских пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился некоторыми подробностями испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Оказалось, что ни участники испытаний препарата, ни специалисты, которые вводят препарат, не знают что именно в инъекции - вакцина или плацебо. Каждый доброволец получает отдельный код, благодаря которому одному человеку не введут и вакцину, и плацебо.