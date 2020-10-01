В России предложили ввести кэшбэк за услуги фитнес-клубов

Для россиян могут ввести кэшбэк за услуги фитнес-клубов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила ввести кэшбэк для посетителей спортклубов. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день занятия в фитнес-клубах уже стали одним из основных направлений превентивной медицины. Доказано, что россияне, которые регулярно занимаются спортом реже обращаются к врачам.

В связи с этим в ассоциации операторов фитнес-индустрии предложили создать поощрение для тех, кто посещает тренировки.

«Мы просим распространить зарекомендовавшую себя в других отраслях (в частности, в туризме) практику возврата гражданам части потраченных на фитнес средств (в формате кэшбэк) в размере 20%, что позволит стимулировать спрос на занятия физкультурой и спортом, и не только сохранить уже существующих клиентов, реальные доходы которых снизились в связи с кризисом, но и увеличить число занимающихся спортом россиян», - цитирует текст предложения «Российская газета».

В Ассоциации также добавили, что их специалисты готовы принимать активное участие в разработке «программы фитнес-кэшбэк», а также предоставить для ее создания все необходимые ресурсы.

Напомним, ранее сообщалось, что программу туристического кэшбэка решено было продлить в России до 10 января 2021 года, передает Москва 24.