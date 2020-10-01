Киевский врач «скорой» умер во время визита к пациенту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Киевский врач «скорой» Валерий Бобырев умер во время выезда к пациенту. Медик не успел оказать себе необходимую медицинскую помощь, говорится в четверг, 1 октября, на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в социальной сети Facebook.

- Вчера не стало нашего уважаемого коллеги, врача Валерия Витальевича Бобырева. Внезапная смерть случилась во время вызова, когда он сам оказывал помощь пациенту, - говорится в сообщении.

Представители центра отметили, что 62-летний медик работал в «скорой помощи» больше половины своей жизни и был настоящим профессионалом своего дела.

- Коллеги знали его как квалифицированного профессионала, отзывчивого в отношении как к пациентам, так и к другим врачам. Он всегда был спокойным и надежным. Валерий Витальевич достойно нес по непростым дорогам судьбы свою высокую миссию, - отметили коллеги погибшего.

Напомним, что недавно скончалась еще один врач, которая всю свою жизнь спасала других людей: в возрасте 53 лет от осложнений на фоне коронавируса умерла врач Урюпинской районной больницы.