Нефти предрекли падение до 30 долларов за баррель Фото: REUTERS

Цены на нефть совсем скоро могут обрушиться до 30 долларов за баррель. Такой прогноз делают российские аналитики. Кстати, в 2020 году показатель опускался до рекордных 16,95 долларов – это было в апреле.

В ближайшие недели стоимость черного золота марки Brent упадет до 35 долларов, а через месяц велика вероятность снижения до 30 долларов.

Уходу в пике будут способствовать сразу несколько факторов: вспышка заболеваемости COVID-19 в мире, недостаточный спрос на энергоносители, конфликт между Арменией и Азербайджаном, мировая политика.

С начала сентября черное золото уже потеряло в цене 10,5%. И единственный сдерживающий фактор, по мнению экспертов – сделка ОПЕК.

- Снижение цен будет напрямую зависеть от жесткости ограничительных мер, которые принимаются для остановки пандемии, - прогнозирует в беседе с "Известиями" независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

К тому же, скоро на рынке произойдет увеличение объема, вернется порядка 0,4 млн баррелей в сутки – это нефтедобычи в районах США, где прошел ураган «Лаура».

Все это отразится на курсе доллара и стабильности рубля, пишет RT.