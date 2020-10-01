Володин: Алексей Навальный работает с западными спецслужбами

Алексей Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный работает на западные спецслужбы и действует в их интересах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что Навального спасали все: от пилотов и врачей до президента, а его обвинения в отравлении — слова непорядочного человека.

- Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек, - сказано в заявлении Володина на сайте Госдумы.

Он также отметил, что Бундестаг Германии отказывается создать совместную рабочую группу с Госдумой, которая могла бы проконтролировать расследование инцидента с Алексеем Навальным.