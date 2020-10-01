Объемы сомнительных операций в России в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза

Объемы сомнительных операций в российском банковском секторе за первое полугодие 2020 года снизились почти в 1,5 раза. Фото: Shutterstock

Объемы сомнительных операций в российском банковском секторе за первое полугодие 2020 года снизились почти в 1,5 раза. Также специалисты банка России отмечают, что объем незаконного вывода денежных средств из России через банки с января по июнь сократился в 1,7 раза. Отмечается, что такая динамика преимущественно связана с общим сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами.

"Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза", — сообщает пресс-служба Банка России.

При этом объем незаконного обналичивания денежных средств в банках РФ в первом полугодии тоже сократился в 1,4 раза, до 38 миллиардов рублей. И это несмотря на то, что оценка подобных операций в этом году впервые включает данные по схемам с исполнительными документами и через депозитные счета нотариусов.