Глава Чувашии обсудил с премьер-министром России возможность выделения финансовой помощи на покупку двух судов на подводных крыльях

30 сентября на двусторонней встрече глава Чувашии Олег Николаев обсудил с премьер-министром федерального правительства Михаилом Мишустиным социально-экономическое развитие региона, использование его промышленного потенциала и создание условий для развития речного туризма.

В частности, речь шла о закупке современных судов на подводных крыльях СПК «Валдай-45Р». Республика попросила льготное финансирование из федерального бюджета в форме компенсации расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение речного транспорта.

Дело в том, что большая часть организованных туристов прибывает в Чувашию круизными маршрутами по Волге, да и местное население все больше нацелено на внутренний туризм. Поэтому закупка «Валдаев» даст импульс развитию экономики прибрежных малых исторических городов республики – Козловке и Мариинскому Посаду, обеспечит их дополнительными средствами для поддержания в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, создаст новые рабочие места в этих городах, не имеющих крупных промышленных предприятий. Также в перспективе планируется пустить водный транспорт из Чебоксар до Казани.

В целом Михаил Мишустин поддержал инициативу Олега Николаева, вопрос с выделением Чувашии финансовой помощи на закупку судов на подводных крыльях будет решен в ближайшее время.

Напомним, что в начале сентября руководитель региона вместе с журналистами доплыл на «Валдае» до Мариинского Посада и ознакомился с туристическим туром по городу.