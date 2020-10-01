"Краснодар" будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

В швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 годов. От России впервые в истории сыграют три команды. Это - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Третья команда прошла в основной раунд соревнований после победы в Греции над "ПАОК" со счетом 2:1 вечером 30 сентября. Две команды от России играли уже много раз в ЛЧ, а три - никогда. В первую корзину жеребьевки Лиги Чемпионов попал "Зенит", "Локомотив" будет в четвертой, а в третьей - "Краснодар".

Посмотреть прямую трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов можно на телеканале "Матч ТВ", начиная с 18:00 по московскому времени. Комментаторами будут Роман Трушечкин и Тимур Журавель.

Отметим, что уже завтра, 2 октября, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Среди 48 команд этого соревнования будет только одна российская команда - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция жеребьевки пройдет на канале "Матч ТВ", начиная с 14:00. Комментаторами будут Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский.