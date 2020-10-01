ФСИН намерена покончить с "call-центрами" в тюрьмах

ФСИН собирается ликвидировать тюремные банковские колл-центры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний планирует решить проблему нелегальных "call-центров" в тюрьмах и колониях с помощью подавления сигналов мобильной связи, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник во ФСИН.

Управление службы намерено представить план действий на ближайшем заседании Совета безопасности.

- Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно, - передаёт "Коммерсантъ" слова своего источника в Ростехе.