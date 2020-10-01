Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана

В Армении заявили, что армия Карабаха сбила три азербайджанских вертолета Фото: Александр КОЦ

Армия обороны непризнанного Нагорного Карабах в течение ночи и с утра четверга сбила три вертолета азербайджанские вооруженных сил. Об этом 1 октября сообщил во время брифинга представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

- В целом за одну ночь и раннее утром азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 350-360 человек, ранены еще 600. За это время армия Карабаха сбила три вертолета ВС Азербайджана, - рассказал представитель военного ведомства.

Арцрун Ованнисян добавил, что также были подбиты 15 единиц азербайджанской бронетехники, ликвидирована РСЗО "Смерч" и шесть беспилотников.

Напомним, что один из вертолетов Азербайджана, по сообщению армянского минобороны, упал на территории Ирана. При этом азербайджанские военные опровергают сообщения не только об этом подбитом самолете, но и о других сбитых воздушных судах своей армии.

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