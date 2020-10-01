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На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

Бывшего адвоката Михаила Ефремова облили нечистотами, когда он приехал на интервью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения

Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный напали на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в центре Москвы. Инцидент произошёл перед входом в редакцию телеканала "360", куда юрист приехал на интервью.

Отмечается, что злоумышленники облили адвоката фекалиями. Сейчас на месте работает полиция.

Пашаев рассказал телеканалу "360", что у одного из четверых нападавших выпали документы, он смог догнать их и забрать документы.

Криминал