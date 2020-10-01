На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный напали на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в центре Москвы. Инцидент произошёл перед входом в редакцию телеканала "360", куда юрист приехал на интервью.

Отмечается, что злоумышленники облили адвоката фекалиями. Сейчас на месте работает полиция.

Пашаев рассказал телеканалу "360", что у одного из четверых нападавших выпали документы, он смог догнать их и забрать документы.