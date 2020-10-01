На развитие первичного звена здравоохранения в России выделят 500 миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно 500 миллиардов рублей будет выделено за пять лет на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом в четверг, 1 октября, в ходе заседания российского правительства заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

- За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. На следующий год из данных средств в федеральном бюджете России предусмотрено 90 миллиардов рублей, - отметил глава правительства.

Михаил Мишустин назвал приоритетом федерального бюджета на предстоящие три года исполнение социальных обязательств даже в сложившихся непростых условиях на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

- Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей, решение задач, стоящих перед нашей страной и обозначенных президентом, - добавил премьер-министр.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что на пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения российские власти выделят дополнительно 550 миллиардов рублей. За это время в стране должны полностью модернизировать фельдшерско-акушерские пункты и районные медицинские учреждения.