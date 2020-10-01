Кремль: Навальный работает с ЦРУ США

В Кремле не комментируют высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии Владимира Путина в спасении Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Кремля есть информация, что с Навальным в эти дни работает ЦРУ США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, - уточнил Дмитрий Песков.

Он также не стал комментировать заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что спасением жизни Алексея Навального занимался в том числе Владимир Путин.

- Я не могу это подтвердить, я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи, - отметил представитель Кремля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что спикер Госдумы заявил о работе Алексея Навального на западные спецслужбы и действиях политика в их интересах. Он также отметил, что Навального спасали все: от пилотов и врачей до президента, а его обвинения в отравлении — слова непорядочного человека.