Саур-Могила, сентябрь 2020 г. Мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Россия выступают за информационную открытость заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Для достижения этой цели предлагается регулярное ведение протоколов и видеозапись каждой встречи.

Данные об этом решении в четверг, 1 сентября, представил портал РИА Новости со ссылкой на собственный информационный источник, по мнению которого Киев часто извращает итоги заседаний и отказывается от выполнения договоренностей. Письменное подтверждение и видеосъемка должны помочь избежать публичного извращения результатов трехсторонних встреч.

Дополнительно отмечается, что видеозапись в данном случае ничего не нарушает, так как у контактной группы нет регламента.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Киев требует пересмотреть действующие минские соглашения. В частности, Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.