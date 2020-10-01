Суд получил заявление Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева и Шаргородской Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов официально отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Соответствующее заявление актера уже поступило в Пресненский суд Москвы, приговоривший его к восьми годам лишения свободы за смертельную аварию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг, 1 октября.

- В своем заявлении Ефремов просит снять с рассмотрения жалобы, поданные ранее Пашаевым и Шаргородской, а также рассматривать лишь жалобы его новых адвокатов. Снимать ли предыдущие жалобы с рассмотрения, суд будет решать позже, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, приговор московского суда уже обжаловали три новых правозащитника Михаила Ефремова. Один из адвокатов Роман Филиппов в апелляции отметил, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе юрист также упомянул, что Пашаев был лишен статуса адвоката.