Минобрнауки: переводить вузы России на дистанционный формат пока не планируется

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Высшие учебные заведения России не планируют переводить на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба российского министерства образования и науки.

"В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения. Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Минобрнауки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что московских школьников отправили на досрочные каникулы, соответствующее решение принял мэр города Сергей Собянин. Согласно указу, ученики не будут учиться с 5 по 18 октября. При этом предполагается, что в ноябре каникул уже не будет, так как данное решение передвигает их на более ранний срок.