В РСТ прокомментировали продление программы кэшбэка за путевки по России

В РСТ одобрили продление программы туристического кэшбэка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Продление программы туристического кэшбека и изменение ее условий поможет большему числе россиян воспользоваться возвратом средств. Такое мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Это значительно расширяет возможности для реализации туров, становится шире сегмент потребителей, так как попадает уикенд и значительно большее число людей смогут принять участие. По стоимости тоже все понятно, не ограничивается. То есть меньше 25 тыс. рублей тоже получат свои 20% кешбэка», - цитирует Барзыкина RT.

Помимо этого представитель РСТ отметил, что программа грамотно продлена до 10 января 2021 года, это позволит россиянам приобрести путевку на новогодние каникулы дешевле обычного.

По мнению самого Барзыкина, программу можно было бы даже продлить до майских праздников, чтобы у россиян было больше возможностей путешествовать за умеренную стоимость.

«Но сам факт очень полезен, и для потребителей это хороший стимул отправиться в путешествие: 20% — очень серьезный кэшбек и для бизнеса, и для регионов, так как могут участвовать все регионы», — добавил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что правительство продлило программу туристического кэшбека до конца новогодних праздников. Кроме того, условия программы стали более гибкими, к примеру, минимальная продолжительность тура сократилась с 4 до 2 ночей, передает Пятый канал.