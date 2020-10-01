Закаливание ребенка: советы от врача-педиатра, которые помогут не навредить иммунитету

Врач-педиатр объяснила основные принципы закаливания детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-педиатр Марина Шестакова объяснила, как правильно сформировать иммунитет ребенка, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Процедура закаливания улучшает иммунную систему человека. Это особенно важно для неокрепшего детского организма, ведь натренированный организм не боится перепадов температур, холодного ветра, переохлаждения.

Но важно правильно ввести ребенка в процесс, соблюдать последовательность.

- Тренировки нужно начинать с небольших «доз» и малого воздействия, а затем постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность упражнений, - отмечает врач в беседе с Пятым каналом.

Приступая к закаливанию, первое, что необходимо сделать, выбрать подходящую программу, которая соответствует возрасту ребенка и его физическому развитию.

Не менее важен принцип постепенности. Третий ключ к успеху – система. Занятия должны проводиться в любое время года.

- Начинать закаливание можно с двухнедельного возраста. Для крох подойдут воздушные ванны. Во время пеленания нужно оставлять ребенка раздетым на одну-две минуты при температуре в 22 градуса, - рассуждает врач.

Делать упражнение рекомендуется два-три раза в день, со временем можно увеличивать время воздействия воздуха до 15-30 минут в день.

Если раздеваться нет желания, то прогулки на свежем воздухе будут отличной альтернативой. Малышам до трех месяцев можно гулять при температуре до минус пяти градусов. Дети до шести месяцев выдерживают – 10, а старшие до -15 градусов.

Процедуры с водой не менее действенная альтернатива. Обтирание мокрой тканью рекомендуют начинать с шести месяцев.

- Начинать стоит с ручек, переходя на ножки, грудь, живот и спинку ребенка. До года температура воды должна быть не ниже 30-35 градусов, - советует педиатр.

Годовалого малыша можно протирать тканью, вымоченной в воде 28 градусов, а трехлетку – 25 со знаком плюс.

Только к шести годам температура воды достигнет 20 градусов.