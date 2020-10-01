Президенты России, США и Франции сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты России, США и Франции, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, которая происходит на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Такое совместное заявление сделали лидеры трех стран.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», - говорится в заявлении глав государств, которые призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий, а также руководителей Армении и Азербайджана «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Как писал сайт kp.ru, о подготовке совместного заявления российский лидер сообщил на совещании постоянных членов Совбеза России, где он отметил крайнюю опасность в Нагорном Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии.

Напомним, конфликт на территории Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. Есть погибшие и раненые как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.