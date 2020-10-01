В Минобороны Армении сообщили о сбитом самолете и вертолете ВВС Азербайджана

Кадр видео уничтожения вертолета над Нагорным Карабахом. Фото: Youtube

Минобороны Армении в четверг, 1 октября, сообщило о том, что силы противовоздушной обороны армии обороны Карабаха сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана. Это уже второе объявление о сбитой военной технике Азербайджана за день. Ранее в этот день министерство обороны Армении также сообщало о 3 сбитых вертолетах BBC.

"1 октября подразделения ПВО армии обороны Арцаха на южном и юго-восточном направлении сбили один самолет и один вертолет противника", - оперативно освещает ситуацию пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на данный момент на границе Армении и Азербайджана продолжается вооруженный конфликт. При этом Баку к 1 октября предоставил данные о том, что азербайджанские вооруженные силы к 1 октября убили и ранили около 2300 солдат противника.