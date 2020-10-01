Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2» на своем шельфе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» на континентальном шельфе Дании.

В датской компании отметили, что разрешение действительно при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов. Так ввод в эксплуатацию трубопровода может быть осуществлен только при условии, если хотя бы одна из его линий была испытана, верифицирована, а также выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию газопровода

«Условия разрешения на строительство «Северного потока - 2» от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они ещё не были выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации», - говорится в заявление.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что «Северный поток-2» «будет достроен», но ни так давно она не исключила, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие проекта.

С таким мнением уже не согласились в комитете бундестага по экономике и энергетике, а также немецкий бизнес, который оценил последствия отказа. Предприниматели говорят о потере рабочих мест и миллиардов евро