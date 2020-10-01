Сергей Лавров: Германия взяла курс на сдерживание России

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия взяла курс на сдерживание России, выдвигая голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес Москвы. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем обращении к организаторам и участникам дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений», отметив, что напряженность можно преодолеть во благо интересов двух стран.

«Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», - заявил российский министр иностранных дел.

По его словам, период напряженности во взаимоотношении может быть преодолен во благо коренных интересов двух стран, «нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству»

Лавров подчеркнул, что многое будет зависеть от «зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям».

Напомним, ранее в МИД РФ назвали провокационным заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным, которое прозвучали в рамках общеполитической дискуссии 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, а также сообщили об угрозе обрушения отношений Москвы и Берлина