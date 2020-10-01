ВЦИОМ: большинство россиян поддержали возможность многодневного голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство участников Единого дня голосования в России положительно отнеслись к возможности участников Единого дня голосования и высказались за сохранение такого формата выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, что в этом году Единый день голосования проходил в течение нескольких дней с 11 по 13 сентября. 61% опрошенных россиян к возможности проголосовать в течение нескольких дней отнеслись положительно, при этом принявшие участие в голосовании жители страны сообщали об этом в 74% случаев.

Главными причинами, по которым новый формат был воспринят нашими соотечественниками положительно: возможность прийти в подходящее время, отсутствие очередей и толпы, меньшая вероятность заразиться коронавирусом.

В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% опрошенных жителей России. Одобрили идею проведения многодневных выборов в 2021 году 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году — 71%. Более половины респондентов из регионов страны заявили о своем доверии результатам выборов (60%).

- По мнению 80-86 процентов россиян, Центральная избирательная комиссия страны хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, информирует россиян о выборах и дате голосования, сообщает о возможных способах проголосовать и организации выборов, - говорится в результатах опроса.

Положительные чувства у россиян вызывает и глава ЦИК Элла Памфилова – об этом сообщили 47 процентов респондентов. О своем доверии к ней в той или иной степени сообщил 52%, не доверяют 30%.