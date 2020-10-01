Макрон направит самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами Le Monde Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами французской газеты Le Monde.

Как писал сайт kp.ru, по сообщению армянского единого информационного центра, двух журналистов газеты Le Monde ранили при ударе азербайджанских военных в Карабахе. Состояния одного из пострадавших оценивается, как тяжелое.

«Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации», - сообщил французский лидер.

По словам Макрона, Минская группа ОБСЕ нацелена на то, «чтобы без предварительных условий добиться к восстановлению прекращения огня», и проблема должна решаться за столом переговоров.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Макрон вместе с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий