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Макрон направит самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами Le Monde

По словам французского лидера, на месте делается все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние раненых до их эвакуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Макрон направит самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами Le Monde

Макрон направит самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами Le Monde

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить самолет за пострадавшими в Карабахе журналистами французской газеты Le Monde.

Как писал сайт kp.ru, по сообщению армянского единого информационного центра, двух журналистов газеты Le Monde ранили при ударе азербайджанских военных в Карабахе. Состояния одного из пострадавших оценивается, как тяжелое.

«Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации», - сообщил французский лидер.

По словам Макрона, Минская группа ОБСЕ нацелена на то, «чтобы без предварительных условий добиться к восстановлению прекращения огня», и проблема должна решаться за столом переговоров.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Макрон вместе с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе