Почти половина россиян от 18 до 45 лет сообщили о нежелании заводить детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет сообщили, что не намерены заводить детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

О нежелании заводить детей заявили 46 процентов опрошенных, об обратном сообщили 42 процента. При этом, как отметили исследователи, среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин – 51 процент против 41 процента.

Почти четверть респондентов (24 процента) объяснили своё нежелание становится родителями сложным финансовым положением. Ещё 15 процентов указали на отсутствие партнера, а 12 процентов пожаловались на трудности с жилищными условиями.

Женщины также объяснили свое нежелание иметь ребёнка проблемами со здоровьем, а также возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности, передаёт ТАСС.

Напомним, в прошлом году прошел опрос, который показал, что около 9 процентов россиян хотели бы остаться бездетными, а чуть больше четверти (27 процентов) планируют родить только одного ребёнка. Половина опрошенных (55 процентов) сообщили, что хотели бы двоих и более детей.