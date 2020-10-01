МИД РФ прокомментировало намерение Украины ставить на учёт пользователей ВКонтакте Фото: Анастасия Осипова

Москва шокирована намерением Киева ставить на учёт пользователей социальной сети ВКонтакте. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов правоохранители будут отслеживать и ставить на учет пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине. Он указал на то, что соцсеть запрещена на территории незалежной из-за введенных санкций.

По словам Захаровой, незалежная «просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства». «Иначе происходящее просто назвать невозможно. При этом киевскими властями беззастенчиво декларируется приверженность европейским ценностям и принципам», - отметила дипломат

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Киев игнорирует права человека в сфере свободы доступа к информации, и Москва призывает международные правозащитные структуры, институты, а также западных покровителей незалежной перестать молчать об этих нарушениях.

Напомним, согласно введенным несколько лет назад ограничений, на Украине заблокированы социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также закрыт доступ к сервисам «Яндекса».