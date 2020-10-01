Франция заявила о доказательствах участия исламистов из Турции в боях в Нагорном Карабахе

На данный момент неизвестно, о какой именно информации и доказательствах идёт речь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Парижа есть факты, подтверждающие участие исламистов из Турции в боевых действиях в Карабахе. На данный момент неизвестно, о какой именно информации и доказательствах идёт речь, однако ожидается, что вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС.

"Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (Турция), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно. В ближайшие часы мы обсудим это здесь на саммите", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Турция в настоящее время отрицает своё участие в военном конфликте Армении и Азербайджана.

Однако накануне министр иностранных дел заявлял о том, что Азербайджан может рассчитывать на помощь со стороны Анкары.