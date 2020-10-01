Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов, впервые за четыре года

Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на жилье на вторичном рынке в России упали. Впервые с 2016 года стоимость квадратного метра не превысила одной тысячи долларов.

По итогам третьего квартала цена «квадрата» сократилась на 12,4% и составила 960 долларов.

Исследование было проведено сервисом «Циан». В выборку вошли Московская и Ленинградская области, а также 128 российских городов с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.

Исследователи называют цифры: в среднем за квадратный метр вторичной недвижимости просят 76,7 тысяч рублей.

Снижение относительно американской валюты можно объяснить тем, что руль сейчас находится в не самом выигрышном положении. Доллар приближается к отметке в 80 рублей, а цены на нефть обещают упасть до 30 долларов за баррель, прогнозируют аналитики рынка.

В 91% городов цена показала положительную динамику. А в 32 городах отмечен рост цен на недвижимость на 1 процент.

- Вторичный рынок все лето испытывал отток спроса в пользу новостроек. Подстегивала спрос на новое жилье программа льготной ипотеки и возможность совершать покупку дистанционно в отличие от вторички, — цитирует слова руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова газета «Известия».