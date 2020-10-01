В Госдуме назвали позитивным шагом решение Дании по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение, принятое Датским энергетическим агентством относительно «Северного потока-2». Nord Stream 2 AG получила разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе страны.

- Это, конечно, позитивный шаг, - отметил депутат в беседе с RT.

Он подчеркнул, что «здравый смысл имеет место, что европейские страны работают в правовом поле». Дания принимает решения строго в соответствии с национальным и европейским законодательством.

По мнению Павла завального, все препятствия, которые стоят перед «Северным потоком-2» имеют политический характер. Но при этом в Европе понимают, что проект будет повысит их энергетическую безопасность.

- Так как Евросоюз нуждается в этом газопроводе и в российском газе, я просто уверен, что он будет достроен и запущен в эксплуатацию, — заключил законодатель.

Ранее сообщалось, что в датской компании объяснили условие, при которой будет разрешена дальнейшая работа по устройству газопровода.

Так ввод в эксплуатацию трубопровода может быть осуществлен только при условии, если хотя бы одна из его линий была испытана, верифицирована, а также выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию газопровода.