Сбои в Twitter: пользователи не могут подключиться к соцсети Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 1 октября, жители нескольких стран, включая Россию, столкнулись со сбоями в работе социальной сети Twitter.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 95 процентов пользователей Twitter жалуются на качество работы сайта, четыре процента не могут войти в соцсеть.

Наибольшее количество сбои в работе Twitter стали отмечать жители городов Японии, а также в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Не такие сильные неполадки отмечены в Москве, а также в странах Европы.

Ранее крупные сбои в работе соцсети были отмечены 22 май, 20 Апрель и 12 Апрель

Напомним, накануне несколько сбоев было замечено в работе Telegram. Пользователи не могли подключиться к мессенджеру, или отправить сообщения. Большинство неполадок были отмечены в России.