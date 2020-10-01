Цены на нефть резко пошли вниз 1 октября

Цены на нефть резко пошли вниз Фото: REUTERS

Вечером 1 октября мировые цены на нефть начали резко снижаться. Сырье дешевеет на 4-5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,02%, до 40,6 доллара за баррель. Стоимость сырья американской марки WTI, в свою очередь, опускалась на 4,5%, до 38,41 доллара за баррель. Минутами ранее этот показатель опустился более чем на 5%

Напомним, в конце сентября курсы валют начали резко расти. Евро превысил отметку в 92 рубля. В последний раз европейская валюта была такой дорогой в январе 2016 года. Курс доллара превысил 78 рублей впервые со 2 апреля. Тем не менее эксперты прогнозируют, что в октябре и ноябре рубль будет постепенно укрепляться.