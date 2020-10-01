"Локомотив" в очередной раз сыграет в Лиге Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В швейцарской Женеве в четверг, 1 октября, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 годов. Впервые в истории сразу три команды играют в этом раунде соревнований - ФК "Краснодар", питерский "Зенит" и московский "Локомотив".

Стало известно, что "Локомотив" сыграет в группе А Лиги Чемпионов. В соперниках - "Бавария", "Атлетико" и "Зальцбург". Это стало известно по ходу жеребьевки. "Локо" - в четвертой корзине жеребьевки и его соперниками стали.

Групповой этап Лиги Чемпионов осенью 2020 года пройдет с 20 октября по 9 декабря. Между турами будут сокращены перерывы. Впервые на групповом этапе, к слову, сыграют "Мидтьюлланд" (Дания), "Истанбул Башакшехир" (Турция), ФК "Краснодар" (Россия) и французский "Ренн".