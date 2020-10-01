Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла в Карачаево-Черкесии

Фото Минздрав России

С 25 сентября по 1 октября жители Карачаево-Черкесии принимали участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В мобильных пунктах тестирования было проведено 242 теста.

Фото Минздрав России

Главный врач Республиканского государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Ирина Дысенко сказала, что такая масштабная акция - это очень большой вклад в профилактику заболевания:

- Раннее выявление вируса иммунодефицита человека и раннее начало лечения — это главная цель и акции, и нашей работы, - отметила она. - Благодаря тестированию люди сохраняют свое здоровье и свою жизнь.

Фото Минздрав России

Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения по Карачаево-Черкесской Республике Белла Батчаева подчеркнула важность образовательных семинаров для медицинского персонала (в рамках акции специалисты рассказывают об особенностях дотестового и послетестового консультирования, о проявлении настороженности в вопросах ВИЧ-инфекции).

- Медицинский персонал каждый день имеет дело с пациентами, которые могут быть носителями ВИЧ-инфекции, - сказала Белла Батчаева. - На образовательных семинарах сотрудники медицинских учреждений смогли повысить свои знания о ВИЧ/СПИДе, о клинических проявлениях ВИЧ-инфекции и методах ранней диагностики.

Фото Минздрав России

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Зачем нужно знать свой ВИЧ-статус

* Чтобы снять тревогу после ситуации, рискованной в плане заражения ВИЧ (опасен любой незащищенный половой акт, тату, сделанное в сомнительном салоне).

* Чтобы не заразить близких и любимых вам людей.

* Чтобы быть более внимательным к своему здоровью, так как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения. Особенно это относится к инфекциям, передающимся половым путем, вирусным гепатитам, туберкулезу и другим заболеваниям.

* Чтобы, в случае выявления инфекции, вовремя начать применять специальные препараты, останавливающие развитие болезни, и не допустить развитие СПИДа.

Фото Минздрав России

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С 2 по 8 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики: Малгобеке, Сунже, Назрани, Карабулаке, Магасе.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.