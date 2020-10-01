Решение суда по делу об экстрадиции Ассанжа будет оглашено в январе Фото: REUTERS

Решение суда по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будет оглашено 4 января следующего года.

Об этом сообщила судья Ванессы Барайтсер, под председательством которой рассматривается это дело в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, передает агентство Reuters.

Австралийского журналиста подозревают в раскрытии секретной информации в истории США. Минюст Соединенных Штатов выдвинул против него 18 уголовных обвинений. В Штатах австралийцу может грозить тюремное заключение сроком до 175 лет.

Перед судьей Барайтсер не стоит задача вынести вердикт по предъявленным обвинениям, но ей предстоит постановить, соответствует ли запрос ВША действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks. По словам главы Белого дома сделать это можно будет в случае, если журналист предоставит сведения о кибератаке на серверы Нацкомитета Демократической партии (НКДП) в 2016 году.