Евросоюз расширил санкции по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз расширил санкционный список в отношении российских лиц и организаций, которые якобы подрывают суверенитет и независимость Украины.

В «черный список» включили четыре организации, в том числе Крымскую железную дорогу, а также Крымскую первую страховую компанияю, АО «Ленпромтранспроект» и АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот – Якутск».

Также под ограничение попали два физических лица: Александр Ганов, который является гендиректором компании «Гранд Сервис Экспресс» - оператор поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом, а также Леонид Рыженькин, награждённый в марте этого года указом президента России орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста.

Как писал сайт kp.ru, 28 сентября Комитет постоянных представителей стран Евросоюза без обсуждений одобрил предложение по расширению санкций.

Напомним, что еще на этапе строительства Крымского моста Киев ввел санкции в отношении 19 компаний, который принимают участие в проекте.

Накануне, 10 сентября, Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении в отношении российских лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Согласно представленному заявлению Совета Евросоюза, ограничения будут действовать еще полгода до 15 марта 2021 года.