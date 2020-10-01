Школам Подмосковья рекомендовали объявить недельные каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал школам региона установить недельные каникулы с 5 по 11 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области.

Согласно документу, рекомендация адресована руководителям подмосковных образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Ранее глава Министерства образования Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что в половине учреждений с модульной системой со следующего понедельника проведут недельные каникулы. Остальные школы принимают решение исходя из эпидемиологической ситуации в каждом городе, но дистанционное обучение в регионе вводить пока не собираются.

Напомним, накануне на досрочные каникулы отправили московских школьников. Они отправятся на досрочный отдых уже с понедельника, 5 октября. Отдыхать они будут дольше – не одну неделю, а целых две.