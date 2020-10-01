Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы к прекращению огня в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к прекращению огня в Нагорном Карабахе. По его словам, изначально территорию должны покинуть силы Армении.

«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддерживать Баку на основе принципа «два государства, одна нация», и призвал Ереван «отказаться от потока лжи и дезинформации в отношении Турции».

Напомним, обострение ситуации в регионе произошло 27 сентября, когда Минобороны Азербайджана сообщило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ армянское военное ведомство заявляло, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан.