Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 1 октября, в ходе телефонного разговора, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Главы МИД высказались за немедленное прекращение боевых действий в регионе, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», - отмечается в документе говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу также подтвердили готовность плотно координировать действия Москвы и Анкары для стабилизации обстановки. Глава МИД РФ также привлек внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в том числе совместное заявление президентов России, США и Франции.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению огня.