Стали известны подробности ограбления депутата Госдумы на МКАД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности ограбления депутата Госдумы Анатолия Петрова. Злоумышленник украл сумку из машины парламентария, даже не испугавшись водителя.

Как стало известно сайту mk.ru, ЧП случилось утром 30 сентября. Депутат ехал по МКАД на служебной «Тойоте Камри». Проезжая мимо автосалона он попросил водителя остановиться, а сам отправился посмотреть новинки зарубежного автопрома.

Политик зашел в автосалон, а водитель остался дожидаться шефа в машине. В какой-то момент задняя дверь открылась, неизвестный мужчина в темной куртке с капюшоном схватил сумку, принадлежащую Петрову.

Похититель бросился бежать с трофеем, но в погоню за ним никто не бросился. Водитель оторопел от неожиданности и не успел среагировать.

Депутат обратился к полицейским за помощью. Он рассказал, что в сумке находились документы, никаких ценных вещей там не было. Общий ущерб парламентарий оценил в 6500 рублей.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник ранее попадал в камеры видеонаблюдения в момент совершения аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».