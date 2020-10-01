ЦБ: Число сомнительных операций стало меньше в 1,5 раза

В ЦБ рассказали о сомнительных финансовых операциях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Центробанке рассказали, что число сомнительных операций в первом полугодии сократилось в 1,5 раза. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Больше всего указанных транзакций приходится на платежи по строительному сектору – 38%. На торговлю - 25%, а на сектор услуг – 21%.

Также сократился объем сомнительных операций с переводами средств за границу – уменьшение в 1,7 раз.

- В структуре операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе основную часть составляли выдачи со счетов физических лиц-72%, - сообщают в аналитическом комментарии Центробанка.

Ранее в ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники выясняли остатки средств на картах клиентов, позже они использовали эти данные, чтобы звонить людям, представляясь сотрудниками учреждения, и совершали кражи денег со счетов, пишет газета "Известия".