Армения сообщила о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе Фото: REUTERS

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибло 1 280 азербайджанских военных, 2 700 были ранены. Такую оценку дал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

На своей странице в Facebook, глава армянского правительства сообщил, что в ходе конфликта Баку потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, четыре самолета, 181 танк и боевые машины пехоты, три тяжелые огнеметные системы и две установки «Смерч».

Ранее в Минобороны Азербайджана рассказали о потерях ВС Армении. По их данным, Ереван потерял убитыми и ранеными до 2 300 человек, а также ликвидировали до 130 единиц бронетехники в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается более тридцати лет. Очередное обострение произошло 27 сентября, когда в Минобороны Азербайджана заявили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. В ответ Ереван сообщил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Во вторник, 29 сентября, Армения заявила, что турецкий истребитель сбил армянский самолет. Турция и Азербайджан выступили с опровержением этого заявления. На следующий день в Баку заявили о применении армянскими ВС ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе.