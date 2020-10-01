Будут ли зрителей пускать на матчи "Локомотива" в Лиге Чемпионов: УЕФА огласил решение о допуске на стадионы

Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В грядущем сезоне Лиги Чемпионов будут играть сразу три команды из России - "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар". И на эти игры УЕФА решило допустить зрителей. Специальное решение было объявлено вечером в четверг, 1 октября, после жеребьевки группового этапа.

На матчи под эгидой УЕФА принято решение допустить зрителей на стадионы во время поединков. Заполняемость трибун при этом не должна превышать 30 процентов от вместимости стадиона. При этом, в расчет будут взяты местные ограничения, которые продолжают действовать в различных городах и странах Европы.

Матчи 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов, отметим, пройдут 20 и 21 октября. А раписание этой стадии турнира будет оглашено, скорее всего, 2 октября. Либо же поздно вечером в четверг.

Напомним, что "Локомотив" на групповом этапе турнира будет играть против "Баварии", "Атлетико" и "Зальцбурга".