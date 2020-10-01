Небензя: Россия не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана

Василий Небензя Фото: REUTERS

Москва не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана. Такое заявление сделал постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, который выразил надежду, что заявление лидеров Минской группы повлияют на стороны конфликта в Карабахе, и отметил, что российская сторона выступает за решение конфликта.

«Важное условие диалога - это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет. Надеемся, что заявление президентом Минской группы изменит эту ситуацию», - сказал постпред РФ.

Небензя отметил, что конфликт в Карабахе вызывает у серьезные опасения в России не только потому, что речь идет об очень близком к российским границам регионе, но «главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны». «Это не чужие нам народы … У нас особые отношения с обеими странами», - заявил он.

Напомним, конфликт в Карабахе продолжается уже более 30 лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. Стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Как писал сайт kp.ru, 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению огня, пригласив их за стол переговоров.