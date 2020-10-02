Банк «Открытие» и Mastercard запускают премиальную карту для путешественников

Банк «Открытие» совместно с Mastercard запускают премиальную карту для любителей путешествий Travel Opencard. Карта будет выпускаться на базе World Mastercard Black Edition®. Новый продукт сочетает в себе все преимущества флагманской карты Opencard и лучших сервисов банка для путешественников, а также открывает доступ к привилегиям и специальным возможностям от международной платежной системы.

Например, впервые в России для держателей Travel Opencard будет доступна услуга Flight Delay Pass: в случае задержки рейса они смогут подождать свой самолет в бизнес-залах крупнейших аэропортов планеты. Владельцы Travel Opencard получают доступ к 1200 бизнес-залов Lounge Key по всему миру, если вылет их рейса задерживается на один-два или более часов. Чтобы пройти в бизнес-зал, держателю карты необходимо до вылета зарегистрировать свой рейс на сайте Flight Delay Pass. При этом владелец карты может указать в программе одного человека, летящего вместе с ним тем же рейсом. Пользоваться сервисом Flight Delay Pass можно неограниченное количество раз в год.

- По данным рейтинга Mastercard Global Destinations Cities, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих за рубеж, - отметил директор по продажам Mastercard в России Владислав Святик. - Мы рады, что клиенты банка «Открытие» смогут оценить этот уникальный продукт и его возможности, а также в случае задержки их рейса получат комфортный сервис в бизнес-залах аэропортов по всему миру.

Среди других бонусов, которые предлагаются держателям Travel Opencard, - кэшбэк до 11% на покупки в любимых категориях, а также 3% за все покупки. Владельцы карт получают скидку в 20% при бронировании билетов и отелей на сайте travel.open.ru и скидку 10% в магазинах Duty Free. Кроме того, они могут бесплатно воспользоваться парковкой в аэропорту «Шереметьево». Обладателям Travel Opencard также доступны все возможности программы лояльности «Открытия» МАКС.

Заплатить за карту нужно будет только один раз — за ее выпуск взимается комиссия в 2 тысяч рублей. Далее обслуживание Travel Opencard производится бесплатно. Владельцы карты могут без комиссии снимать наличные в банкоматах «Открытия» и банкоматах других банков, входящих в партнерскую сеть (это более 36 тысяч точек по всей России). А премиальные и зарплатные клиенты «Открытия» - обналичивать деньги бесплатно в банкоматах любых банков по всему миру.

«Travel Opencard сочетает в себе преимущества лучших карточных продуктов «Открытия», – говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». – Помимо большого кэшбэка и ставших уже привычными для наших клиентов скидок на билеты и гостиницы, а также услуги аэропорта «Шереметьево», мы первыми в России предложили эксклюзивный сервис Mastercard Flight Delay Pass. Это позволит держателям Travel Opencard получить максимум комфорта во время путешествий по всему миру».