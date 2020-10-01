Собянин оценил эффект от перевода на удаленку в Москве. Фото: Денис Гришкин. Пресс-служба мэра Москвы

Рекомендации по переводу на удаленную работу в Москве вначале почти не дали никакого эффекта. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин, уточнив, что отсутствие эффекта можно было увидеть по количеству людей на улицах города.

«К сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам», - сказал градоначальник.

По словам Собянина, на сегодняшний день ситуация в Москве «на грани». Он назвал ее критичной. Мэр отметил, что, если сейчас не остановить рост заболеваемости в столице, а также госпитализаций, то власти будут вынуждены принимать «более жесткие меры».

Как писал сайт kp.ru, ранее московский мэр предупредил о дальнейшем росте числа новых заражений в столице до 3 тысяч в сутки в ближайшее время. Градоначальник также заявил об отсутствии планов по введению ограничений из-за коронавирусной инфекции, однако назвал условия введения жёстких ограничений. По его словам, все может измениться, «если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу».